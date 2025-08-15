Риттер объяснил, почему встреча Путина и Трампа будет короткой

15 августа на Аляске состоится саммит России и США, в начале которого состоится личная встреча президента РФ Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа, однако, по мнению экс-аналитика разведки Корпуса морской пехоты США и бывшего инспектора по оружию массового поражения спецкомиссии ООН по Ираку Скотта Риттера, она будет короткой. Продолжительность личного контакта Путина и Трампа обусловлена уже согласованными позициями, пишет ТАСС .

«Я думаю, встреча будет очень короткой, потому что все уже согласовано. Владимир Путин обозначил два условия, при которых возможно прекращение огня. Полный контроль России над Херсонской областью, Запорожской областью, Донецкой Народной Республикой, Луганской Народной Республикой, а также нейтральный статус Украины. Без членства в НАТО. Тогда может состояться прекращение огня», — считает Риттер.

При этом Риттер добавил, что стороны смогут достигнуть соглашения на российских условиях, затем через короткий промежуток времени состоится вторая встреча РФ и США, но уже с участием Украины.

Эксперт отметил, что в тех обстоятельствах, которые складываются, видит «ловушку для Киева». Если Трамп и Путин достигнут определенного соглашения, а украинский президент Владимир Зеленский откажется от участия в трехстороннем саммите или от условий, на которые уже согласился Трамп, то для Украины это обернется серьезными последствиями.

Ранее сообщалось, что Трамп намеревается добиться прекращения огня в украинском конфликте как можно скорее.