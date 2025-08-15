Трамп заявил, что намерен добиться прекращения огня на Украине как можно скорее
Фото - © РИА Новости
Президент США Дональд Трамп заявил, что «огорчится», если не получится добиться прекращения огня на Украине в пятницу. Он хочет решить этот вопрос как можно быстрее, сообщает РИА Новости.
По словам республиканца, ЕС не навязывает ему условия урегулирования украинского кризиса. Однако он читает, что Европа все равно будет принимать участие в этом процессе.
Трамп надеется, что диалог с российским лидером Владимиром Путиным в пятницу пройдет «очень хорошо». В ином случае он намерен быстро вернуться в Вашингтон.
Встреча Путина и Трампа стартует на Аляске в 22:00 по московскому времени. Она пройдет на военной базе Элмендорф-Ричардсон. Между тем пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков допустил, что переговоры лидеров будут идти 6-7 часов.