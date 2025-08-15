Трамп заявил, что намерен добиться прекращения огня на Украине как можно скорее

Президент США Дональд Трамп заявил, что «огорчится», если не получится добиться прекращения огня на Украине в пятницу. Он хочет решить этот вопрос как можно быстрее, сообщает РИА Новости .

По словам республиканца, ЕС не навязывает ему условия урегулирования украинского кризиса. Однако он читает, что Европа все равно будет принимать участие в этом процессе.

Трамп надеется, что диалог с российским лидером Владимиром Путиным в пятницу пройдет «очень хорошо». В ином случае он намерен быстро вернуться в Вашингтон.

Встреча Путина и Трампа стартует на Аляске в 22:00 по московскому времени. Она пройдет на военной базе Элмендорф-Ричардсон. Между тем пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков допустил, что переговоры лидеров будут идти 6-7 часов.