сегодня в 18:27

Песков допустил, что переговоры Путина и Трампа будут идти 6-7 часов

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что переговоры главы России Владимира Путина с американским коллегой Дональдом Трампом будут идти не менее шести-семи часов, сообщает РИА Новости .

На личных переговорах Путина и Трампа будут присутствовать помощники, добавил Песков.

По словам пресс-секретаря президента РФ, Россия надеется на результативное завершение встречи лидеров стран на американской Аляске.

Саммит Путина и Трампа пройдет в 22:00 по московскому времени в Анкоридже.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что настало время заканчивать конфликт с Россией. Он надеется, что Путин и Трамп договорятся о трехсторонней встрече между Вашингтоном, Киевом и Москвой.