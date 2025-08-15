Зеленский: настало время заканчивать конфликт с Россией

Президент Украины Владимир Зеленский в своем Telegram-канале написал, что на встрече президента России Владимира Путина и США Дональда Трампа будут действительно высокие ставки. Конфликт пора заканчивать, считает он.

Зеленский выразил свое желание, чтобы встреча открыла возможность для достижения «мира» и встрече в трехстороннем формате между Украиной, США и Россией. Он добавил, что настало время заканчивать конфликт.

Президент Украины добавил, что якобы Россия должна сделать первый шаг. Киев, при этом, возлагает надежды на Вашингтон.

Встреча Путина и Трампа пройдет в Анкоридже на Аляске в 11:00 по местному времени или в 22:00 по московскому. Примерно во столько же приземлится самолет президента РФ.