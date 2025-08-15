Риттер: Трамп на самом деле адресовал угрозы не Путину, а Зеленскому

Угрозы президента США Дональда Трампа о «последствиях» для России в случае ее несогласия на прекращение огня на Украине на самом деле были адресованы украинскому лидеру Владимиру Зеленскому. Об этом заявил ТАСС экс-аналитик разведки Корпуса морской пехоты США и бывший инспектор по оружию массового поражения спецкомиссии ООН по Ираку Скотт Риттер.

Он назвал обещания Трампа о тяжелых последствиях для РФ «показательной игрой». Ведь на самом деле это обращение должно было достичь Зеленского.

По словам эксперта, если украинский президент откажется присутствовать на трехсторонней встрече или не согласится с российскими условиями, то именно его ждут те самые «последствия».

Также Риттер утверждает, что в намерениях Трампа — добиться положительного результата на переговорах с президентом РФ Владимиром Путиным. Американский лидер выступает за мир с Россией.

Между тем Путин, как считает Риттер, не поддается на угрозы. Он также не поехал бы на встречу, если бы они звучали на ней.

Переговоры Путина и Трампа пройдут на Аляске 15 августа. Президент США ранее заявил, что РФ ожидают экономические последствия при отсутствии прогресса на саммите.