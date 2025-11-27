Наращивание лимита численности Вооруженных сил Украины (ВСУ) с 600 тысяч до 800 тысяч — это нелогичное требование, которое не найдет поддержки у российской стороны. О нереалистичности этого требования высказался экс-аналитик разведки Корпуса морской пехоты США и бывший инспектор по оружию массового поражения спецкомиссии ООН по Ираку Скотт Риттер, пишет ТАСС .

25 ноября Financial Times, ссылаясь на окружение украинского президента Владимира Зеленского, опубликовала информацию о согласии Украины ограничить численность своей армии до 800 тысяч человек. Ранее западные СМИ писали о «плане Трампа», предполагающем снижение численности украинских вооруженных сил до 600 тысяч бойцов.

«Известно, что украинская сторона повысила свои требования о численности вооруженных сил с 600 тыс. до 800 тыс. человек. Для Москвы это неприемлемо. Мне кажется абсурдной идея о том, что Россия позволит Украине содержать одну из крупнейших в Европе сухопутных армий, вооруженной при поддержке НАТО, после заявлений о том, что эта армия является европейской и создана для противостояния России», — сказал Риттер.

Эксперт считает, что Москва никогда не согласится с такими условиями. Он также отметил, что Украина должна как можно скорее стремиться к мирному соглашению, так как ее ждет «неизбежный военный разгром».

Ранее президент России Владимир Путин, выступая на пресс-конференции по итогам визита в Киргизию, заявил, что считает неизбежным сворачивание фронта для Украины. По его словам, только в октябре ВСУ потеряли 47,5 тыс. солдат.

