Путин считает неизбежным сворачивание фронта для Украины

сегодня в 17:35

ВСУ предстоит пойти на сворачивание фронта, если ситуация как под Купянском в Харьковской области произойдет в иных местах. Об этом президент России Владимир Путин рассказал на пресс-конференции по итогам визита в Киргизию, сообщает РИА Новости .

Глава РФ назвал главную проблему для ВСУ. Она заключается в разрыве между потерями и возможностями пополнения армейских частей личным составом.

Путин отметил, что в октябре ВСУ утратили 47,5 тыс. солдат. По насильственной мобилизации набрали примерно 16,5 тыс. человек.

Разрыв между утратами и пополнением ВСУ равен 15 тыс. человек. Он постоянно растет. Также увеличивается дезертирство.

