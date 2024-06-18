Rheinmetall и Lockheed Martin представили усовершенствованную систему HIMARS

Немецкий концерн Rheinmetall и американский производитель оружия Lockheed Martin презентовали усовершенствованный HIMARS. Это реактивная система залпового огня GMARS, сообщает РБК .

У новой системы есть привод 8×8, благодаря чему можно нести две ракетные установки вместо одной. Техника совместима со многими боеприпасами, применяемыми для HIMARS.

По данным Handelsblatt, новая система совместима с американскими крылатыми ракетами большой дальности ATACMS. Новую систему представили на выставке в Париже.

GMARS является двухкомпонентной РСЗО, при помощи которой можно осуществлять «текущие и будущие» задачи по ведению огня ракетами большой дальности. Она обеспечивает в том числе дальность стрельбы свыше 400 км.

Ранее сообщалось, что министерство обороны США подписало контракты на сумму более 982 миллионов долларов на поставку морских дронов с системами обслуживания.