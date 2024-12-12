сегодня в 07:33

РФ приняла участие в закрытой встрече пяти ядерных держав в Дубае

Представители пяти государств, у которых есть ядерный арсенал, встретились в Дубае (ОАЭ) под председательством КНР, сообщает «Царьград» .

Китайский МИД заявил, что на консультациях, кроме КНР, были делегаты из РФ, США, Великобритании и Франции. В основном обсуждались ядерные доктрины данных стран.

По итогам встречи решено, что подобное обсуждение является своевременным, чтобы углубить понимание ядерных доктрин друг друга, а также избежать недопонимания и просчетов.

Ранее заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что сотрудничество в области ядерного разоружения с недружественными России государствами стало политически неприемлемым.