МИД: сотрудничество в ядерном разоружении с недружественными странами невозможно

Замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что сотрудничество в области ядерного разоружения с недружественными РФ странами стало политически неприемлемым, сообщает ТАСС .

По его словам, совместная работа по данному вопросу с государствами, которые проводят агрессивную антироссийскую политику, снабжают оружием «наших врагов», стала неактуальной. Более того, сотрудничество с ними Рябков назвал политически неприемлемым.

Рябков отметил, что Россия не может зависеть «от враждебно настроенных стран» в каких-либо сферах, включая область ядерного разоружения. Это касается и радиационной безопасности.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия не ужесточает ядерную доктрину, а совершенствует. По его словам, ядерное оружие можно заменить достаточным количеством ракет «Орешник».