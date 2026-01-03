РФ поддержала идею организовать экстренное заседание СБ ООН по Венесуэле

сегодня в 17:04

Россия высказалась за идею организовать экстренное заседание Совбеза ООН по Венесуэле. Соответствующий запрос был отправлен, сообщает ТАСС со ссылкой на постпредство при ООН.

Российские дипломаты отправили в миссию Сомали, которая председательствует в Совбезе, запрос на организацию заседания Совбеза по Венесуэле.

Утром 3 января американские военные вторглись в Венесуэлу. Они нанесли удары по ряду военных объектов, а также местному парламенту.

Элитное подразделение США Delta Force захватило президента Венесуэлы Николаса Мадуро вместе с супругой. Их увезли в Соединенные Штаты.

Мадуро с супругой в США обвинили в наркотерроризме, владении оружием и ряду других уголовных статей. Их, предположительно, будут судить в Южном округе Нью-Йорка.

