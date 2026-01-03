США обвинили Мадуро и его жену в наркотерроризме

Генеральный прокурор Америки Пэм Бонди заявила, что США предъявили задержанному президенту Венесуэлы Николасу Мадуро и его жене предъявили обвинение в наркотерроризме, сообщает ТАСС .

«Николасу Мадуро и его супруге Силии Флорес предъявлены обвинения в Южном округе Нью-Йорка. Николасу Мадуро инкриминированы сговор в целях наркотерроризма, сговор в целях ввоза кокаина, владение оружием и разрушительными устройствами, а также сговор в целях владения оружием и разрушительными устройствами против Соединенных Штатов», — заявила Бонди.

3 января Вашингтон провел операцию по задержанию Мадуро. Для этого США атаковали военные объекты Венесуэлы в Катарасе. По словам госсекретаря США Марко Рубио, удары послужили прикрытием реальной операции, направленной на задержание Мадуро и Флорес.

Военные США вывезли Мадуро из его страны. До этого он успел соответствующим указом ввести режим чрезвычайного положения.

