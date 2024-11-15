Reuters узнал о странной просьбе Зеленского к Шольцу перед звонком Путину

Глава Украины Владимир Зеленский просил канцлера Германии Олафа Шольца не звонить российскому президенту Владимиру Путину. Украинский лидер утверждал, что это «ослабит изоляцию» Путина и продолжит конфликт, сообщает Reuters со ссылкой на источник с Банковой.

Шольц заранее предупредил Зеленского, что хочет поговорить с Путиным.

«Президент (Зеленский — ред.) сказал, что это только поможет Путину, уменьшив его изоляцию», — сказал собеседник в администрации украинского лидера.

В правительстве Германии заявили, что Шольц призвал Путина завершить конфликт на Украине и добиться «справедливого и прочного мира». Шольц говорил с Путиным час, в последний раз они проводили личную беседу почти 2 года назад, заявили в кабмине ФРГ.

Между тем Кремль рассказал, о чем президент России говорил с канцлером Германии.