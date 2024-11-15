Стало известно содержание внезапного разговора Путина и Шольца

Кабмин ФРГ подтвердил, что канцлер Германии Олаф Шольц провел телефонную беседу с президентом России Владимиром Путиным. Немецкий политик призвал российского лидера к переговорам, чтобы установить на Украине прочный и справедливый мир, сообщает РИА Новости .

Шольц заявил Путину, что Берлин продолжит помогать Киеву до тех пор, «пока это необходимо». Канцлер также указал, что считает необходимым завершить конфликт на Украине и провести переговоры между Киевом и Москвой.

Источник в правительственных кругах Германии добавил, что во время разговора Путин и Шольц договорились поддерживать связь в будущем.

Олаф Шольц и Владимир Путин провели переговоры впервые почти за 2 года.