Кремль: Путин заявил Шольцу об открытости России к переговорам по Украине

Кремль подтвердил, что канцлер Германии Олаф Шольц позвонил российскому президенту Владимиру Путину. В ходе беседы политики обсудили перспективы мира на Украине, отношения между Берлином и Москвой и ситуацию на Ближнем Востоке, сообщает пресс-служба Кремля.

Путин и Шольц провели «подробный и откровенный обмен мнениями по ситуации на Украине». Российский лидер напомнил, что сегодняшние события стали следствием агрессивной политики НАТО, продолжавшейся многие годы.

«Что касается перспектив политико-дипломатического урегулирования конфликта, Президент России отметил, что российская сторона никогда не отказывалась и по-прежнему открыта к возобновлению переговоров, которые были прерваны киевским режимом», — заявили в Кремле.

Российская сторона неоднократно озвучивала свою позицию по возможным переговорам. Предполагаемые договоренности должны исключать первопричины конфликта, учитывать «новые территориальные реалии» и интересы РФ в сфере безопасности, указали в Кремле.

«Предложения России хорошо известны и изложены, в частности, в июньском выступлении в российском МИДе», — подчеркнули в пресс-службе.

Путин также высказался об отношениях ФРГ и РФ, подчеркнув их «беспрецедентную деградацию по всем направлениям» из-за недружественного курса Берлина. Кроме того, российский лидер рассказал канцлеру об усилиях, предпринимаемых для деэскалации конфликта на Ближнем Востоке.

«Условлено, что по итогам разговора помощники лидеров будут на связи», — подытожили в пресс-службе.