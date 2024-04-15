Reuters: Украина сорвала сделку с РФ и Турцией по судоходству в Черном море

Российская сторона на протяжении двух месяцев обсуждала с Украиной и Турцией соглашение по безопасности судоходства в Черном море, сообщает РБК со ссылкой на Reuters.

Источники издания сообщили, что по итогу был согласован текст документа, который Анкара должна была обнародовать. Однако Киев внезапно вышел из сделки. Причины этого не уточняются

Россия и Украина должны были дать торговым судам гарантии безопасности. По кораблям не должны наносится удары и их не должны задерживать.

«Эти гарантии не распространяются на военные корабли, гражданские суда, перевозящие товары военного назначения (за исключением морских перевозок, согласованных Сторонами в рамках международных миссий)», — сказано в тексте.