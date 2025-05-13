Reuters: Уиткофф и Келлог приедут в Стамбул на переговоры РФ и Украины

Спецпосланники президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф и Кит Келлог прилетят в Стамбул, чтобы присутствовать на переговорах России и Украины, которые запланированы на 15 мая, сообщает РИА Новости со ссылкой на Reuters.

Как пишет CNN, американские представители не будут вовлечены в диалог Москвы и Киева. Они выступят в качестве наблюдателей.

Уиткофф недавно предположил, что в Стамбуле РФ и Украина могут обсуждать вопрос территорий, статус Запорожской АЭС и т. д.

Трамп накануне отметил, что тоже думает над тем, чтобы прилететь в Стамбул на переговоры РФ и Украины. Однако он заявил, что еще не знает, где будет в четверг.

Между тем официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что Москва продолжает готовиться к переговорам в Стамбуле. Однако более подробную информацию о предстоящем событии он не стал предоставлять.