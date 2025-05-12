Трамп думает о том, чтобы полететь в Стамбул на встречу РФ и Украины

Президент США Дональд Трамп может прилететь в Стамбул, где планируется встреча России и Украины. Республиканец раздумывает над тем, чтобы присоединиться к переговорам двух стран, сообщает ТАСС .

По словам американского лидера, он «настоял на этой встрече, и она состоится». Трамп уверен, что итоги переговоров Москвы и Киева будут хорошими.

Американский президент отметил, что на встрече могут присутствовать и президент Украины Владимир Зеленский, и президент РФ Владимир Путин. Сам Трамп тоже раздумывает над тем, чтобы прилететь в Стамбул. Однако республиканец еще не знает, где будет в четверг.

«Я думал о том, чтобы полететь туда. Думаю, такая возможность есть», — сказал Трамп.

Он уточнил, что у него запланировано слишком много встреч, потому он не уверен, что сможет прилететь.

Ранее Путин предложил провести прямые переговоры РФ и Украины в Стамбуле. Зеленский ответил, что Киев сядет за стол переговоров, если Москва согласится на прекращение огня.