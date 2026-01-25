Reuters: трехсторонние переговоры по Украине в Абу-Даби зашли в системный тупик

Трехсторонние переговоры по урегулированию украинского конфликта в столице ОАЭ зашли в системный тупик. У представителей России, США и Украины нет иллюзий относительно возможности быстрых «пакетных компромиссов», сообщает «Царьград» .

Как пишет агентство Reuters, нерешенным остается вопрос о будущем Донбасса, который вызывает серьезные разногласия между Москвой и Киевом.

Военная и политическая значимость Донбасса делает достижение компромисса крайне сложным. На данный момент Украина сохраняет контроль над ключевыми городами Славянск и Краматорск.

«Киев рассматривает эти города как жизненно важные для обороны остальной части Украины, поскольку земля к западу от Донецка намного более равнинная, что облегчает России продвижение», — говорится в публикации.

Для Киева потеря данных позиций воспринимается как экзистенциальная угроза, поскольку это может открыть России возможность для дальнейшего продвижения. Для Москвы же установление полного контроля над ДНР является ключевой задачей, направленной на завершение исторической миссии и «защиту соотечественников». В результате ни одна из сторон не готова отказаться от своих претензий на эту территорию, что делает перспективу какого-либо компромисса крайне маловероятной.

23 января в столице ОАЭ состоялось первое заседание трехсторонней рабочей группы, включающей представителей России, США и Украины, посвященное вопросам безопасности. Накануне состоялся второй день переговоров между представителями России, США и Украины по урегулированию конфликта.

