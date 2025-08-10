Reuters: Трамп открыт идее проведения саммита с РФ и Украиной

Американский лидер Дональд Трамп открыт идее возможной организации трехстороннего саммита с участием РФ и Украины на Аляске, сообщает ТАСС .

Как рассказал источник в Белом доме агентству Reuters, сейчас США готовится к двусторонней встрече с президентом РФ Владимиром Путиным 15 августа. При этом Трамп не исключает трехсторонней встречи.

Ранее The Washington Post, ссылаясь на анонимный источник, написала, что администрация США еще не направили официального приглашения президенту Украины Владимиру Зеленскому для участия во встрече российского и американского лидеров.

Основной темой переговоров станет урегулирование украинского конфликта.