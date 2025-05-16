Высокопоставленный сотрудник Государственного департамента США, директор по вопросам политического планирования Майкл Энтон будет представлять Штаты на переговорах с делегацией России в Стамбуле. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Reuters.

Ранее Der Spiegel писал, что в офисе президента Украины Владимира Зеленского царит паника из-за переговоров в Стамбуле.

Переговоры между Россией и Украиной должны были начаться 15 мая в 10:00. Однако Киев делал все для того, чтобы их сорвать.

По словам СМИ, встреча российской, украинской и турецкой делегации пройдет в пятницу в 12:30. До этого представители Киева пообщаются с американскими коллегами.