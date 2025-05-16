В офисе президента Украины Владимира Зеленского царит паника из-за переговоров, которые запланированы в турецком Стамбуле между делегациями Москвы и Киева. Об этом Der Spiegel рассказал источник, сообщает газета « Известия ».

Уровень паники в офисе украинского лидера увеличивается. Ни у кого нет информации о том, что происходит.

Зеленскому не нравится, что американский президент Дональд Трамп не разделяет позиции собственного предшественника Джо Байдена по поводу Украины. Также глава киевского режима должен постоянно подстраиваться под ожидания Трампа.

Ранее госсекретарь США Марко Рубио сказал, что представитель американской администрации будет присутствовать на переговорах в Стамбуле между Россией и Украиной. Еще он выразил надежду, что встреча пройдет в присутствии его коллег из Турции.