Reuters раскрыло потери КНДР в Курской области

Около 600 северокорейских военных погибли в Курской области во время боев против ВСУ, утверждает Reuters со ссылкой на данные Южной Кореи. Пхеньян и Москва пока не подтверждали эту информацию.

Южнокорейские власти со ссылкой на разведку страны заявили, что в России якобы были развернуты 15 000 бойцов из КНДР. Их общие потери в Курской области составили 4700 человек ранеными и убитыми, утверждают в Сеуле.

«После шести месяцев участия в [конфликте] северокорейские военные стали менее некомпетентными, а их боеспособность значительно возросла, поскольку они привыкли использовать новое оружие, такое как беспилотники», — добавил член южнокорейского парламентского комитета по разведке Ли Сон Гвон в ходе брифинга Национальной разведывательной службы.

Российский президент Владимир Путин подчеркивал, что северокорейские армейцы сражались в Курской области самоотверженно и профессионально. В Кремле также заявляли, что Москва тоже может оказать военную помощь Пхеньяну в рамках Договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве.