Reuters: позиция России в Абу-Даби базируется на «анкориджской формуле»

В Абу-Даби проходят переговоры делегаций России, США и Украины. Как пишет агентство Reuters, позиция Москвы на них выражается через «анкориджскую формулу», сообщил военный корреспондент Юрий Котенок в своем Telegram-канале .

Агентство считает, что российская сторона на переговорах будет настаивать на выводе ВСУ из Донбасса. Также она предложит «заморозку» фронта на других участках.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал одно из главных условий для заключения мира на Украине. По его словам, для этого ВСУ должны выйти из Донбасса.

Россия, США и Украина обсуждают в Абу-Даби вопросы безопасности. Российскую делегацию возглавляет начальник Главного управления (ГРУ) Генштаба ВС РФ Игорь Костюков.

