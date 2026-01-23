В Кремле назвали одно из главных условий для заключения мира на Украине

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал одно из самых важных условий для заключения мира на Украине. Это выход ВСУ из Донбасса, сообщает РИА Новости .

«(ВСУ — ред.) должны быть выведены оттуда (из Донбасса — ред.). Это является очень важным условием», — заявил Песков журналистам.

Он добавил, что на трехсторонних переговорах России, США и Украины, которые стартовали в Абу-Даби, рабочая группа по безопасности состоит из представителей Минобороны. Публично вдаваться в детали Москва пока не намерена.

Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков рассказал, что переговоры российского лидера Владимира Путина и спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа продлились почти 4 часа. Визит в Москву Уиткоффа стал седьмым за все время переговорного процесса.

