сегодня в 09:18

Reuters: Орбан собирается провести встречу с Путиным 28 ноября в Москве

Венгерский премьер Виктор Орбан собирается встретиться с российским президентом Владимиром Путиным в пятницу в Москве. Во время визита будет обсуждаться урегулирование украинского кризиса, сообщает РИА Новости со ссылкой на Reuters.

Также главы государств обсудят обеспечение поставок газа и нефти в Венгрию.

До этого Путин говорил, что, если Орбан примет приглашение и прибудет в Москву, ему будут всегда рады.

Ранее Орбан отправил главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен письмо, в котором призвал отказаться от финансирования Вооруженных сил Украины. Также он попросил поддержать новый американский план по завершению конфликта.

Подписывайтесь на РИАМО в MAX.