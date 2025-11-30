Reuters: Мадуро хочет устроить второй Вьетнам в случае вторжения США

Венесуэла сейчас рассматривает два варианта ответа на возможное вторжение США, среди них организация партизанской борьбы в большом количестве точек в стране и намеренное провоцирование беспорядков в Каракасе, сообщает РИА Новости .

Как пишет агентство Reuters со ссылкой на источники и документы планирования, Венесуэла хочет организовать партизанское сопротивление или посеять хаос в стране в случае воздушного или наземного нападения Штатов.

При партизанском варианте небольшие воинские подразделения в свыше чем 280 точках организуют и проведут акты саботажа, а также будут применять разные методы борьбы. Подразделениям Венесуэлы уже был отдан приказ рассредоточиться и скрыться в разных местах, если на страну нападут.

Вторая стратегия предполагает использование разведывательных служб и вооруженных сторонников властей для создания беспорядков в Каракасе и вывода страны из-под контроля.

29 ноября Трамп объявил о закрытии воздушного пространства над Венесуэлой и прилегающими территориями для всех авиакомпаний. В Каракасе выступили против такого решения.

Также американский лидер Дональд Трамп в ходе телефонных переговоров с главой Венесуэлы Николасом Мадуро выдвинул ультиматум о добровольном уходе с поста под угрозой применения военной силы.

