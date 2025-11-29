Венесуэла потребовала от США прекратить нарушение своего воздушного пространства
Правительство Венесуэлы направило официальные обращения в ООН и Международную организацию гражданской авиации (ИКАО) с требованием осудить действия Вашингтона, сообщает РИА Новости.
В опубликованном коммюнике подчеркивается, что заявление президента США Дональда Трампа о закрытии воздушного пространства над Венесуэлой представляет собой "угрозу применения силы", запрещенную Уставом ООН.
Власти страны расценили действия США как "аморальный акт агрессии" и пообещали дать достойный отпор в рамках международного права. Венесуэла настаивает на неукоснительном соблюдении Чикагской конвенции 1944 года, гарантирующей суверенитет национального воздушного пространства.
Ранее Трамп объявил о введении ограничений для полетов в воздушном пространстве над Венесуэлой и прилегающих территориях.
