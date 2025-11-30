Стало известно о содержании телефонного разговора Трампа и Мадуро

Президент США Дональд Трамп в ходе телефонных переговоров с главой Венесуэлы Николасом Мадуро выдвинул ультиматум о добровольном уходе с поста под угрозой применения военной силы, сообщает РИА Новости .

Согласно данным The Wall Street Journal, американский лидер предупредил, что Вашингтон рассмотрит «другие варианты» в случае отказа.

Как утверждала газета New York Times, политики созвонились на прошлой неделе.

29 ноября Трамп объявил о закрытии воздушного пространства над Венесуэлой и прилегающими территориями для всех авиакомпаний. В Каракасе выступили против такого решения.

