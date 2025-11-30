Стало известно о содержании телефонного разговора Трампа и Мадуро
Трамп угрожал Мадуро применением силы в ходе телефонного разговора
Президент США Дональд Трамп в ходе телефонных переговоров с главой Венесуэлы Николасом Мадуро выдвинул ультиматум о добровольном уходе с поста под угрозой применения военной силы, сообщает РИА Новости.
Согласно данным The Wall Street Journal, американский лидер предупредил, что Вашингтон рассмотрит «другие варианты» в случае отказа.
Как утверждала газета New York Times, политики созвонились на прошлой неделе.
29 ноября Трамп объявил о закрытии воздушного пространства над Венесуэлой и прилегающими территориями для всех авиакомпаний. В Каракасе выступили против такого решения.
