Reuters: конгресс США слишком поздно одобрил деньги для Украины

Нижняя палата американского конгресса одобрила выделение помощи для Украины слишком поздно, так как за это время ситуация на поле боя серьезно изменилась не в пользу ВСУ, пишет РИА Новости со ссылкой на Reuters.

«Помощь прибудет гораздо позже, чем надеялась Украина, у которой заканчиваются боеприпасы и которая находится под возобновившимся натиском России», — сказано в сообщении.

Эксперты, опрошенные агентством, указывают на отсутствие гарантий того, что после одобрения проекта Киев получит дальнейшую помощь. Украину, по мнению авторов статьи, после этого года ждут неопределенности.

«К ним относятся возможное переизбрание бывшего президента США Дональда Трампа, который высказывал скептицизм относительно объемов помощи Киеву», — резюмировали в статье.