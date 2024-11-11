Reuters: Киев не знал о разговоре Путина и Трампа
МИД Украины прокомментировал телефонный разговор Путина и Трампа
Киев не поставили в известность о телефонном разговоре российского президента Владимира Путина с избранным президентом США Дональдом Трампом, пишет РБК со ссылкой на Reuters.
«Сообщения о том, что украинская сторона была заранее проинформирована о предполагаемом звонке, являются недостоверными», — заявил представитель украинского МИДа Георгий Тихий.
Ранее сообщалось, что Киев был в курсе подготовки телефонного разговора Путина и Трампа, в ходе которого предполагалось обсудить завершение украинского конфликта.
По данным Washington Post, разговор двух политиков состоялся в четверг.
О своем намерении совершить телефонный звонок в Москву заявил и канцлер Германии Олаф Шольц.