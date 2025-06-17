Reuters: Дональд Трамп не настроен на переговоры с Ираном

По информации издания Reuters, президент США Дональд Трамп заявил, что не особо настроен на переговоры с Ираном. Американский лидер не будет лично участвовать в этом процессе, сообщает РИА Новости .

Трамп заявил, что может направить на переговоры с Ираном спецпосланника США на Ближнем Востоке Стива Уиткоффа и вице-президента США Джей Ди Вэнса.

Американский президент отметил, что не связывался с Ираном. По его словам, если Тегеран захочет поговорить, он знает, где искать Трампа.

Ранее президент США подчеркнул, что даст Ирану «последний шанс» сесть за стол переговоров на фоне эскалации конфликта с Израилем. При этом премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху заявил, что Иран отверг сообщения о том, чтобы начать переговоры по ядерной программе.