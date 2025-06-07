Республиканская партия инициирует вотум недоверия премьеру Армении

сегодня в 06:05

В официальном заявлении партия предложила выдвинуть альтернативную кандидатуру на пост главы правительства из числа своих опытных членов.

Основные претензии оппозиции заключаются в невыполнении правительственной программы, принятой в 2021 году, провалах во внутренней и внешней политике, необходимости «прихода к власти национальных сил».

«Пришло время объединиться всем здоровым политическим силам для смены курса страны», — отмечается в обращении РПА.

Партия рассчитывает на поддержку других оппозиционных групп в парламенте для запуска процедуры вотума недоверия.

Этот шаг происходит на фоне обострения политической ситуации в Армении после поражения в Нагорно-Карабахском конфликте и роста недовольства экономической политикой правительства.

Ранее фракция «Честь имею» уже критиковала Пашиняна за «капитуляцию перед Азербайджаном» и «потерю национального суверенитета».

Эксперты отмечают, что для успешного проведения вотума недоверия оппозиции потребуется заручиться поддержкой 53 из 107 депутатов парламента. В текущих условиях это представляется сложной задачей, учитывая, что правящий блок «Гражданский договор» сохраняет большинство мест в Национальном собрании.