Республиканская партия инициирует вотум недоверия премьеру Армении
Бывшая правящая Республиканская партия Армении (РПА) под руководством экс-президента Сержа Саргсяна призвала парламентскую фракцию «Честь имею» начать процедуру выражения недоверия премьер-министру Николу Пашиняну, сообщает РИА Новости.
В официальном заявлении партия предложила выдвинуть альтернативную кандидатуру на пост главы правительства из числа своих опытных членов.
Основные претензии оппозиции заключаются в невыполнении правительственной программы, принятой в 2021 году, провалах во внутренней и внешней политике, необходимости «прихода к власти национальных сил».
«Пришло время объединиться всем здоровым политическим силам для смены курса страны», — отмечается в обращении РПА.
Партия рассчитывает на поддержку других оппозиционных групп в парламенте для запуска процедуры вотума недоверия.
Этот шаг происходит на фоне обострения политической ситуации в Армении после поражения в Нагорно-Карабахском конфликте и роста недовольства экономической политикой правительства.
Ранее фракция «Честь имею» уже критиковала Пашиняна за «капитуляцию перед Азербайджаном» и «потерю национального суверенитета».
Эксперты отмечают, что для успешного проведения вотума недоверия оппозиции потребуется заручиться поддержкой 53 из 107 депутатов парламента. В текущих условиях это представляется сложной задачей, учитывая, что правящий блок «Гражданский договор» сохраняет большинство мест в Национальном собрании.