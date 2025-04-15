Тряску Пашиняна в парламенте сняли на видео

Никола Пашиняна затрясло в парламенте во время спора с оппозицией

В Сети появилось видео эмоционального выступления премьер-министр Армении Никола Пашиняна в стенах парламента. Во время речи политика потряхивало, он сильно жестикулировал и кричал, сообщает Minval Politika .

Причиной эмоционального выступления Пашиняна стали претензии оппозиционеров к бюджетной политике кабмина, отмечают СМИ.

«Это сцена из фантастического фильма. Представитель оппозиции берет голос в порядке очереди и говорит: люди, они заполняют бюджет. А куда их деть? В наши карманы? С ума сойти!» — выпалил глава армянского правительства, размахивая руками.

Никол Пашинян добавил, что «мы заполняли, заполняем и будем заполнять бюджет».

Между тем премьер-министр Армении подтвердил, что посетит Парад Победы в Москве. В ходе телефонных переговоров с президентом России Владимиром Путиным Никол Пашинян также рассказал о согласовании текста мирного договора с Азербайджаном.