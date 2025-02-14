Решение зависит от Трампа: стоит ли Украине ждать ядерного оружия?

Министр обороны США Пит Хегсет высказался о передаче ядерного оружия Киеву. Глава Пентагона подчеркнул, что это решение — за президентом США Дональдом Трампом, сообщает газета «Известия» .

«Я здесь не для того, чтобы объявлять что-либо, что обсуждается или не обсуждается. Это не моя работа. Это работа президента», — подчеркнул Хегсет.

Ранее генсек НАТО Марк Рютте заявил, что Украине никогда не обещали членство в Североатлантическом альянсе. По его словам, организация обещала Киеву членство на саммите в Вашингтоне. Однако сроки того, когда это произойдет, не были согласованы.

При этом Дональд Трамп объяснил истинную причину украинского конфликта. По его мнению, война началась именно из-за угрозы вступления Украины в НАТО.