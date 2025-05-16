Речь главы МИД Турции перед переговорами РФ и Украины покажут в прямом эфире

Как заявил источник в турецком МИД, министр иностранных дел республики Хакан Фидан выступит с речью перед стартом российско-украинских переговоров, которые состоятся в Стамбуле, сообщает РИА Новости .

Речь главы внешнеполитического ведомства Турции намерены показать в прямом эфире.

Делегация РФ будет ждать украинских представителей в Стамбуле с 10:00 по Москве. На 10:45 запланирована встреча делегаций Турции, США и Украины. А переговоры российской, украинской и турецкой делегаций могут начаться в 12:30.

Ранее госсекретарь Штатов Марко Рубио заявил, что только встреча американского президента Дональда Трампа и его российского коллеги Владимира Путина урегулирует конфликт на Украине.