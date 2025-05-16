Речь главы МИД Турции перед переговорами РФ и Украины покажут в прямом эфире
Фото - © Михаил Метцель/РИА Новости
Как заявил источник в турецком МИД, министр иностранных дел республики Хакан Фидан выступит с речью перед стартом российско-украинских переговоров, которые состоятся в Стамбуле, сообщает РИА Новости.
Речь главы внешнеполитического ведомства Турции намерены показать в прямом эфире.
Делегация РФ будет ждать украинских представителей в Стамбуле с 10:00 по Москве. На 10:45 запланирована встреча делегаций Турции, США и Украины. А переговоры российской, украинской и турецкой делегаций могут начаться в 12:30.
Ранее госсекретарь Штатов Марко Рубио заявил, что только встреча американского президента Дональда Трампа и его российского коллеги Владимира Путина урегулирует конфликт на Украине.