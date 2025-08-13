«Развалится за сутки»: ЕС не позволит Орбану претворить в жизнь угрозы Украине
Фото - © РИА Новости
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил о том, что может «развалить» Украину за сутки, прекратив поставки газа и электроэнергии. Политолог Юрий Светов рассказал, почему этого не произойдет на самом деле, сообщает Общественное Телевидение России.
Так, Орбан указал на то, что «Украина встанет», если порвется несколько проводов или упадет пару столбов. Тем не менее он отметил и то, что такой сценарий не выгоден для самого Будапешта, так как нестабильная Украина, имеющая границу с Венгрией, может стать угрозой национального уровня. По мнению Орбера, Киев об этом знает, поэтому позволяет вести себя дерзко и злоупотребляет необходимостью страны в стабильном и функциональном соседнем государстве.
Светов напомнил о том, что Венгрия является членом НАТО и Европейского союза. В связи с чем она должна подчиняться общим направлениям внешней политики стран в составе.
«Орбан, конечно, может говорить такие слова, может пококетничать с какими-то выражениями симпатии к России, допустим. Ну, в данном случае особенно, потому что у него хорошие отношения с Трампом. Но это слова, действий подобного рода он не осуществит», — уверен политолог.
Также Европа активно наращивает военно-промышленный комплекс. В этом направлении Венгрия занимает второе место по результатам и производит снаряды, которые потом отправляются в том числе на Украину. В таком случае никто тем более не позволит Будапешту остановить снабжение Украины.