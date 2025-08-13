«Развалится за сутки»: ЕС не позволит Орбану претворить в жизнь угрозы Украине

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил о том, что может «развалить» Украину за сутки, прекратив поставки газа и электроэнергии. Политолог Юрий Светов рассказал, почему этого не произойдет на самом деле, сообщает Общественное Телевидение России .

Так, Орбан указал на то, что «Украина встанет», если порвется несколько проводов или упадет пару столбов. Тем не менее он отметил и то, что такой сценарий не выгоден для самого Будапешта, так как нестабильная Украина, имеющая границу с Венгрией, может стать угрозой национального уровня. По мнению Орбера, Киев об этом знает, поэтому позволяет вести себя дерзко и злоупотребляет необходимостью страны в стабильном и функциональном соседнем государстве.

Светов напомнил о том, что Венгрия является членом НАТО и Европейского союза. В связи с чем она должна подчиняться общим направлениям внешней политики стран в составе.

«Орбан, конечно, может говорить такие слова, может пококетничать с какими-то выражениями симпатии к России, допустим. Ну, в данном случае особенно, потому что у него хорошие отношения с Трампом. Но это слова, действий подобного рода он не осуществит», — уверен политолог.

Также Европа активно наращивает военно-промышленный комплекс. В этом направлении Венгрия занимает второе место по результатам и производит снаряды, которые потом отправляются в том числе на Украину. В таком случае никто тем более не позволит Будапешту остановить снабжение Украины.