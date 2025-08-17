Раздел территорий: появились условия РФ для завершения конфликта на Украине

15 августа на Аляске состоялась встреча президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа, на которой был озвучен ряд условий для урегулирования украинского конфликта. По данным осведомленного источника, Россия хочет получить контроль над всей территорией Донбасса взамен на вывод своих войск из Сумской и Харьковской областей, пишет РБК со ссылкой на Reuters.

По данным источника, Россия предложила также заморозить линию фронта в Херсонской и Запорожской областях, если Вооруженные силы Украины (ВСУ) покинут всю территорию Донбасса. Сообщается, что Москва предложила сначала заключить всеобъемлющее мирное соглашение, а потом остановить огонь в зоне соприкосновения сторон.

Подобные данные распространили и другие издания. В их число вошла редакция Financial Times, которая тоже сообщила, что для заключения мира нужны хотя бы частичная отмена антироссийских санкций и запрет для Украины на вступление в НАТО, а также официальный статус для русского языка и свобода деятельности Русской православной церкви на Украине.

Ранее сообщалось, что Зеленский отказался отдавать России Донбасс взамен на заключение мира. Он 18 августа приедет в Вашингтон на встречу с Трампом. Канцлер Германии Фридрих Мерц накануне рабочей поездки украинского лидера дал ему «мастер-класс», как вести себя в Белом доме, чтобы не повторить февральский скандал, когда Трамп отказался заключать сделку по редкоземельным металлам из-за поведения Зеленского в Овальном кабинете.