Раскрыты подробности об утонувшей подлодке армии КНР

Утонувшая 27 сентября на верфи недалеко от города Ухань китайская подлодка была оснащена гибридной силовой установкой. Об этом сообщает Lenta со ссылкой на издание TWZ.

Уничтоженная улучшенная подлодка типа 041 имела воздухонезависимый двигатель. Также она оборудована ядерным реактором.

Улучшенная подлодка похожа на советскую модель 651Э, разработанную в 1980 годах КБ «Лазурит». Субмарина была единственный в мире, на которой вместе со стандартной работала ядерная электрическая установка. Она могла применяться для того, чтобы заряжать литий-ионные батареи.

Ранее в Карском море водолазы МЧС начали обследовать атомную подлодку К-27. Она утонула больше 40 лет назад и считается радиационно опасным объектом.