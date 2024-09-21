Затопленную атомную подлодку К-27 обследуют в Карском море

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В Карском море водолазы МЧС обследуют атомную подводную лодку К-27, которая была затоплена более 40 лет назад, сообщает aif.ru .

Специалистам ведомства придется выполнить работы в тяжелейших условиях — при низких температурах воздуха и воды. Кроме того, затопленное судно является радиационно опасным объектом.

Отмечается, что подлодка была затоплена в заливе Степового после радиационной аварии. Это произошло более 40 лет назад.

В МЧС РФ добавили, что специалисты ведомства регулярно занимаются обследованием и разминированием затопленных объектов. Так, за пять лет подняли почти 126 тыс. взрывоопасных предметов.

Ранее авиабомбу времен ВОВ вытащили со дна реки в Талдомском округе. Ее достали водолазы МЧС РФ.