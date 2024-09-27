Новейшая китайская атомная подлодка затонула на верфи недалеко от Уханя

Новейшая затонула новейшая атомная подводная лодка на верфи недалеко от города Ухань, сообщает « Лента.ру » со ссылкой на The Wall Street Journal.

Это произошло в конце мая — начале июня, однако известно стало только сейчас. По словам журналистов, власти Китая пытались скрыть этой факт.

Судно Zhou построила компания China State Shipbuilding Corp. на верфи Wuachang. Последний подлодку видели весной у пирса на реке Янцзы, где она проходила оснащение перед выходом в море.

Спутниковые снимки от Planet Labs говорят о том, что в начале июня подлодку доставали со дна с помощью кранов.