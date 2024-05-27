Раскрыты детали покушения полковника из охраны Зеленского на украинских чиновников

В первой половине мая украинский полковник Александр Гук был задержан СБУ по подозрению в подготовке покушения на главу ГУР МО Кирилла Буданова*, президента страны Владимира Зеленского и других чиновников. Выяснилось, что ранее он призывал своих коллег сдаться России, сообщает РБК .

СБУ задержала полковника, который был начальником одного из департаментов управления госохраны Украины, и несколько его сообщников по подозрению в подготовке убийства чиновников.

Подготавливаясь к покушению, Гук и его сообщники организовали центр управления беспилотниками в подвале дома в Киеве. Его оператор должен был сообщить некоему «куратору» координаты кортежа, в котором ездит Буданов*. По этому месту намеревались нанести удар ракетой. Затем дрон должен был добить выживших.

По данным украинских спецслужб, президент Украины Владимир Зеленский и глава СБУ Василий Малюк также могли входить в число целей Гука.

Украинское следствие считает, что Гук и его сообщники работали на ФСБ России. В Кремле уточнили, что эту информацию не стоит воспринимать как правдивую.

Ранее стало известно, что в первые дни конфликта с Россией Александр Гук призывал коллег и подчиненных сложить оружие в случае прихода ВС РФ. Его слова проигнорировали.

*Внесен в России в список террористов и экстремистов