Райт: действия США в отношении Венесуэлы не являются войной за нефть

Министр энергетики Соединенных Штатов Крис Райт заявил, что действия США в отношении Венесуэлы — это не война за нефть, сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал CNBC.

«Конечно, нет», — сказал он.

Райт отметил, что у США нет армии в Венесуэле, что предполагалось бы в случае войны.

До этого Министерство энергетики США объявило, что деньги от реализации нефти из Венесуэлы станут поступать на американские банковские счета. Распоряжаться этими финансами будет только американское правительство, которое обещает использовать их на благо жителей обеих стран.

Ранее сообщалось, что США решили смягчить некоторые санкции в отношении Венесуэлы. Речь касается ограничений, связанных с торговлей нефтью.

