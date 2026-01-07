США смягчат санкционное давление на Венесуэлу

сегодня в 18:10

Телеканал CNBC сообщил о решении американских властей изменить санкционную политику в отношении Венесуэлы. Речь идет о частичной отмене действующих ограничений, сообщает ТАСС .

Согласно полученным данным, Вашингтон планирует уменьшить число действующих санкций. Это касается нефтяного сектора латиноамериканской страны.

Венесуэла получит возможность продавать свою нефть на мировом рынке через американскую территорию. Такой порядок торговли будет действовать без временных ограничений.

Телеканал подчеркивает, что снятие санкций носит выборочный характер и затрагивает не все существующие ограничения.

Ранее США потребовали от временно исполняющей обязанности президента Венесуэлы Делси Родригес перестать поставлять венесуэльскую нефть противникам Вашингтона.

