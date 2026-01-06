США требует от Родригес прекратить поставки нефти противникам Вашингтона

Администрация президента США Дональда Трампа ожидает от временно исполняющей обязанности президента Венесуэлы Делси Родригес прекращения поставок нефти государствам, считающимся в Вашингтоне противниками. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Politico.

Вашингтон хочет, чтобы временно исполняющая обязанности президента Венесуэлы прекратила поставки нефти странам-оппонентам США. Список этих стран в публикации не приводится, однако в последние годы к числу противников США обычно относят Россию, Китай, Иран и Северную Корею.

Сообщается, что американская сторона также надеется, что Родригес сможет обеспечить проведение демократических выборов и сложит полномочия. При этом подчеркивается, что конкретные сроки для выполнения этих требований не установлены, и официальные лица отмечают, что выборы в Венесуэле в ближайшее время не предвидятся. Вашингтон ждет от руководства Венесуэлы действий, отвечающих интересам США.

3 января Трамп заявил о продолжении поставок венесуэльской нефти в Китай. Он также подчеркнул намерение США продавать венесуэльскую нефть другим государствам и наращивать объемы этих поставок.

В тот же день глава МИД Венесуэлы Иван Хиль Пинто заявил об атаках США на гражданские и военные объекты в Каракасе, назвав действия Вашингтона военной агрессией. В Венесуэле было объявлено чрезвычайное положение. Трамп подтвердил нанесение ударов и заявил о захвате и вывозе президента Венесуэлы Николаса Мадуро с супругой из страны. Они были доставлены в США и помещены в следственный изолятор в Бруклине. 5 января Мадуро и его супруга предстали перед федеральным судом Южного округа штата Нью-Йорк. Американские власти обвиняют их в причастности к наркоторговле. Оба отрицают свою вину.

Трамп заявил, что Соединенные Штаты возьмут на себя временное управление Венесуэлой. Он также выразил уверенность, что Вашингтон получит от Каракаса компенсацию для американских нефтяных компаний, которые, по словам главы Белого дома, выделят средства на восстановление нефтяной инфраструктуры Венесуэлы.

