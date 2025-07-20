Райс считает ультиматум Трампа в адрес России поворотным моментом

Поставленный президентом США Дональдом Трампом ультиматум России относительно сделки с Киевом стал поворотным моментом. Так считает экс-госсекретарь США Кондолиза Райс, сообщает РИА Новости со ссылкой на Hill.

Политик заявила, что «прошедшая неделя была поворотным моментом» в рамках украинского конфликта.

Ранее Трамп поставил ультиматум, требуя, чтобы Москва заключила мирное соглашение с Киевом в течение 50 дней. В случае невыполнения этого условия он пригрозил ввести стопроцентные тарифы на импорт российских товаров. Кроме того, он пообещал, что пошлины коснутся стран, которые покупают у РФ нефть, газ и другие энергоносители.

Между тем заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев назвал это «театральным ультиматумом». По его словам, «воинственные» страны ЕС были разочарованы словами Трампа.

Также США заявили, что договорились с ЕС об отправке на Украину американского оружия. Киев может получить ракеты к Patriot за европейский счет.