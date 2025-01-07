Владимир Зеленский внес в Верховную рады Украины законопроект о приостановке действия части международных договоров о сотрудничестве с Россией и Белоруссией, сообщает РИА Новости .

Законопроект касается ряда международных договоров Гаагской конференции по международному частному праву, Совета Европы и Организации Объединенных Наций в отношениях с РФ и Белоруссией, а также двустороннего Договора между Украиной и Белоруссией о выдачи правонарушителей и передаче осужденных.

Кроме того, указывается об остановке содействия стран, направленного на борьбу с терроризмом, торговлей людьми и отмывания отходов, полученных преступным путем.

В общей сложности к проекту приложены 27 международных договоров.

Ранее депутат Верховной рады Александр Дубинский заявил, что украинский президент Владимир Зеленский своим решением прекратить транзит российского газа через страну навредил только самой Украине, а спасти ситуацию можно будет единственным способом — договориться с Россией.