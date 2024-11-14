Путину подарили нашивки российских военных

Лидер ЛПДР Леонид Слуцкий вручил президенту России Владимиру Путину шевроны двух бригад российской армии — «Днепр» и «БАРС-Брянск». Глава государства поблагодарил депутата за такой подарок, сообщает RIA_Kremlinpool .

Слуцкий передал Путину шевроны во время личной встречи. По словам парламентария, за боевое обеспечение этих бригад «полностью отвечает» ЛДПР. Слуцкий также заявил, что работа партии по обеспечению участников СВО будет наращиваться.

«Спасибо большое, передавайте самые наилучшие пожелания всем бойцам этих подразделений», — ответил российский президент.

14 ноября Владимир Путин также подписал указ, согласно которому российским военным будут платить по 4 миллиона рублей за ранение на СВО, если оно приведет к инвалидности.