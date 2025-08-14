Россия хочет завершить украинский конфликт и заключить сделку, заявил президент США Дональд Трамп в преддверии встречи с российским коллегой Владимиром Путиным на Аляске. По его словам, дипломаты намерены «завершить все как можно скорее» и договориться, сообщает Lenta.ru со ссылкой на интервью Fox News Radio.

«Путин знает, что я самый сложный противник, с которым ему когда-либо приходилось иметь дело», — добавил хозяин Белого дома.

Вместе с тем Трамп признался, что не уверен в возможности договориться с Путиным о немедленном прекращении огня на украинском фронте, хотя и надеется на это. По словам республиканца, США больше интересует скорейшее достижение мирного соглашения между Москвой и Киевом.

Как отметил Трамп, он оценивает в 25% вероятность того, что предстоящая встреча с Путиным на Аляске закончится неудачно. По словам американского лидера, если переговоры все же провалятся, то Белый дом введет новые антироссийские санкции.