сегодня в 17:53

Трамп не уверен, что договорится с Путиным о немедленном прекращении огня

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп не уверен, что в ходе саммита на Аляске договорится с российским лидером Владимиром Путиным о немедленном прекращении огня на Украине.

«Знаете, я не уверен, что мы добьемся немедленного прекращения огня, но думаю, что оно произойдет», — сказал глава Белого дома в интервью радио Fox News.

Он подчеркнул, что американскую администрацию больше интересует немедленное мирное соглашение между Москвой и Киевом.

При этом Трамп добавил, что намерен дать возможность РФ и Украине самостоятельно обсуждать возможное соглашение по урегулированию вооруженного конфликта.

Встреча Путина и Трампа пройдет 15 августа. Российско-американский саммит начнется в Анкоридже на Аляске в 22:30 по Москве.