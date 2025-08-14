Трамп не уверен, что договорится с Путиным о немедленном прекращении огня
Фото - © скриншот
Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп не уверен, что в ходе саммита на Аляске договорится с российским лидером Владимиром Путиным о немедленном прекращении огня на Украине.
«Знаете, я не уверен, что мы добьемся немедленного прекращения огня, но думаю, что оно произойдет», — сказал глава Белого дома в интервью радио Fox News.
Он подчеркнул, что американскую администрацию больше интересует немедленное мирное соглашение между Москвой и Киевом.
При этом Трамп добавил, что намерен дать возможность РФ и Украине самостоятельно обсуждать возможное соглашение по урегулированию вооруженного конфликта.
Встреча Путина и Трампа пройдет 15 августа. Российско-американский саммит начнется в Анкоридже на Аляске в 22:30 по Москве.